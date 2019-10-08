تحديد أسعار العمالة الحرفية بالكفرة

إيوان ليبيا – وكالات :

قرر رئيس المجلس التسييري الكفرة، عبدالرحمن عقوب، تكليف وكيل ديوان البلدية المهندس سعد عبدالرسول بمتابعة ملف العمالة الوافدة، وتحديد سعر خاص لكل الحرفيين بالبلدية، في إطار الخطة الجديدة التي يعمل عليها المجلس للرفع من المعاناة عن كاهل المواطن.

وأوضح المجلس التسييري في بيان اليوم أن القرار الجديد يأتي نظرا للزيادة الكبيرة في أسعار العمالة ببلدية الكفرة دون أي ضوابط.

وشدد عبدالرسول على أنه سيعمل من أجل وضع أسعار تناسب المواطن، بالتعاون مع بعض الجهات المختصة وسيتم الإعلان عنها خلال اليومين القادمين.

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