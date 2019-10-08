وفد تركي لترميم الآثار العثمانية بطرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

زار وفد من المهندسين المعماريين تابع لوكالة التركية للتعاون والتنسيق”تيكا” العاصمة طرابلس لدراسة ترميم آثار عثمانية بها وإنشاء مركز تدريب مهني هناك.

تيكا قالت في بيان لها وفقاً لما أوردته وكالة “الأناضول” التركية أمس الإثنين إن وفدا من المهندسين المعماريين والفنيين زاروا منطقة المدينة القديمة في طرابلس لفحص ودراسة الآثار العثمانية المقرر ترميمها والتي تعرضت لأضرار في السنوات الأخيرة.

وأوضحت الوكالة التركية أن أعمال الفحص والدراسة جرت بالتعاون مع إدارة المدن التاريخية الليبية وشملت كل من مسجد أحمد باشا القرماني ومسجد وضريح تورغوت ريّس والمكتبة البحرية العثمانية.

وكالة تيكا أشارت إلى أن السلطات الليبية ترغب في إعادة العمل على ترميم الآثار بناء على اتفاقيات تمت في العام 2013-2014.

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