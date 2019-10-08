الجيش التركي يشن غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق

شن الجيش التركي الإثنين والثلاثاء سلسلة غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وبحسب الوزارة فإن سلاح الجو التركي نفذ غارات مساء الإثنين وليل الإثنين إلى الثلاثاء أدت الى مقتل “12 إرهابيا انفصاليا”، وهي العبارة التي تستخدمها سلطات أنقرة لتوصيف عناصر حزب العمال الكردستاني.

ويخوض هذا الحزب صراعا مسلحا داميا ضد السلطات التركية منذ 1984، وتنفذ أنقرة بانتظام غارات على قواعده الخلفية في شمال العراق.

وتأتي هذه الغارات في وقت تبدو فيه أنقرة على وشك بدء تدخل عسكري في سوريا ضد “وحدات حماية الشعب” الكردية السورية.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني في تركيا. وفي حين تعتبر سلطات أنقرة وحدات حماية الشعب مجموعة “إرهابية”، فإن الغرب يدعم هذه المجموعة الكردية السورية التي كانت رأس حربة التصدي للجهاديين في سوريا. لكن بعد تصريحات الإدارة الأمريكية مساء الأحد التي أشارت، للوهلة الأولى قبل تعديلها، إلى عدم اعتراض واشنطن على تدخل عسكري تركي في سوريا، قال الرئيس التركي إن هذا التدخل قد يحدث في أي وقت.

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