تقرير: بيل يرغب في الرحيل عن ريال مدريد خلال الصيف المقبل

وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الـ30 عاما أصبح مستاء من خروجه من تشكيل ريال مدريد، خاصة في مباراة كلوب بروج الأخيرة بدوري الأبطال.

وغاب جاريث بيل عن ريال مدريد خلال الموسم الجاري في 3 مباريات، ضد كلوب بروج في مجموعات دوري الأبطال، وضد ليفانتي بسبب الطرد غير المباشر وخرج من القائمة ضد أوساسونا في الدوري.

وأوضحت الصحيفة أن زين الدين زيدان أصبح يستبعد الجناح الدولي الويلزي من حساباته لمستقبل النادي الملكي.

بيل كان قريبا من الرحيل عن صفوف الملكي مطلع الموسم الجاري متجها صوب الدوري الصيني لكن الصفقة لم تتم في النهاية وسط تقارير تتحدث عن خلافات مع المدرب زين الدين زيدان.

وصرح النجم الويلزي في وقت سابق “أتفهم أنني أصبحت كبش فداء أكثر مما ينبغي. لا تبدو هذه الاتهامات عقلانية وكذلك ليست عادلة”.

وأضاف “نهاية الموسم الماضي كانت صعبة، لا يمكن إنكار ذلك، ليس فقط لي وإنما للفريق ككل. لن أقول إنني ألعب بسعادة ولكني في النهاية ألعب وعندما ألعب أكون محترفا وأعطي كل ما لدي سواء لفريقي أو لبلدي”.

وعن اقترابه من الرحيل قبل بداية الموسم الجاري “أعلم أن هناك كثير من الاضطراب كي أكون أمينا، وافترض أنها مسألة خاصة بيني وبين النادي. لن أتحدث أكثر عن الأمر، اسألوا النادي”.

ومنذ انضمام بيل إلى ريال مدريد في 2013 شارك في 82 مباراة وسجل 104 هدفا وأرسل 67 تمريرة حاسمة.

وتوج بيل بـ14 لقبا مع النادي الملكي، منها لقب في الدوري و4 في دوري أبطال أوروبا.

وخلال الموسم الجاري شارك في 7 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع هدفين.

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