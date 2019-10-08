موعد وصول رواتب موظفي البريقة للنفط لشهر سبتمبر

إيوان ليبيا – وكالات :

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، أنها تعمل على إيجاد حل سريع لوصول راتب شهر سبتمبر إلى موظفي الشركة في المناطق الوسطى والشرقية.

وأشارت الشركة إلى أن موظفيها في المناطق الوسطى والشرقية لم يتسلموا راتب شهر سبتمبر، «بعد قيام مجلس الإدارة المعين من قبل الحكومة الموقتة، بتعطيل الرواتب القادمة من طرابلس، ورفض المصارف الاعتراف بشرعيته»، وبالتالي حجزت على الحسابات المصرفية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، عماد بن كورة «سنقوم بتسديد مرتبات جميع موظفينا في أقرب وقت ممكن»، لافتًا إلى أنه جرى دفع رواتب الموظفين في جميع مناطق ليبيا الأخرى دون تأخير، حسب بيان نشرته المؤسسة الوطنية للنفط عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء.

وخاطب بن كورة العاملين بشركة البريقة في المناطق الوسطى والشرقية، قائلًا: «إننا نبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى حل سريع».

وأوضح بن كورة أن «مجلس الإدارة الموازي امتنع عن إحالة حوافظ مرتبات شهر سبتمبر لموظفي المناطق الوسطى والشرقية إلى إدارة الشركة بطرابلس»، وقال إنه «يحاول العبث وخلق الفوضى والمعاناة والتلاعب بسبل عيش عاملينا، بعد فشله حتى الآن في الاستيلاء على الأرصدة المصرفية الرئيسية للشركة».

ودانت المؤسسة الوطنية للنفط، المحاولات الرامية إلى تقسيم شركة البريقة التابعة لها، معربة عن رفضها قيام الحكومة الموقتة بتعيين مجلس إدارة موازٍ للشركة، وتعتبره «والعدم سواء».

كانت البعثة الأممية التابعة للأمم المتحدة، جددت تأكيدها، الأسبوع الماضي، أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي الجهة الشرعية الوحيدة التي يحق لها استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية وتصديرها من وإلى ليبيا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا