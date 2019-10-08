ترامب: الولايات المتحدة لم تتخل عن الأكراد في سوريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة “لم تتخل عن الأكراد”، وذلك بعد يومين من قراره بدء سحب جنود أمريكيين من سوريا، والذي بدا وكأنه يعطي الضوء الأخضر لعملية تركية ضد المقاتلين الأكراد.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع “تويتر”، “قد نكون في طور مغادرة سوريا، لكننا لم نتخل بأي شكل كان عن الأكراد الذين هم أشخاص مميزون ومقاتلون رائعون”.

وسعى ترامب الإثنين لشرح موقفه بالتأكيد على علاقة واشنطن المهمة مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والشريك التجاري.

وقال في تغريدة أخرى “العديد من الأشخاص ينسون عمدا بأن تركيا شريك تجاري كبير للولايات المتحدة”.

ولم يعلن ترامب معارضته أي عملية لتركيا ضد الأكراد، غير أنه حذر من أن “معارك غير ضرورية” سيكون لها عواقب “مدمرة” على اقتصاد هذا البلد. وهدد ترامب الأحد الماضى “بتدمير” اقتصاد تركيا في حال قيامها “بأي شيء خارج ما نعتبره إنسانيا”.

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