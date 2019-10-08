سيبايوس: لم أستمتع في ريال مدريد.. جماهير أرسنال تغني لي

سيبايوس خرج معارا إلى النادي الإنجليزي لمدة موسم، بحثا عن مزيد من دقائق اللعب عقب موسمين من المشاركات الطفيفة مع ريال مدريد.

وصرّح سيبايوس: “أدركت أهمية هذا العام في مسيرتي، لأن عدم لعب عدد كافٍ من الدقائق فوّت علي فرصة المشاركة في كأس العالم. ولذا أرى هذا الموسم مهما حتى أشارك في اليورو، الانتقال إلى أرسنال كان خطوة مهمة في مسيرتي”.

وأضاف في حديثه خلال المؤتمر الصحفي على هامش الانضمام لمنتخب إسبانيا: “من يتابع الدوري الإنجليزي سيدرك أنه دوري مختلف، بدني بشكل أكبر. إنها مسابقة مفيدة لي لأني سأتمكن من التطور بدنيًا”.

وأشاد سيبايوس بـ سيرخيو بوسكيتس لاعب برشلونة: “أحب اللعب مع بوسكيتس، إنه أحد أفضل اللاعبين الذين جاورتهم لأنه يفهم بكفاءة أسلوب المنتخب الإسباني، إنه قدوة للاعبين الشبان لأنه لاعب مهم للغاية”.

كما وجّه إشادة مختلفة إلى قائده سيرخيو راموس: “راموس فاز بكل شيء مع النادي والمنتخب، طموحه متجدد ويؤدي كأنه شاب، طموحه هو السبب في حفاظه على مستواه”.

إسبانيا تواجه النرويج في مباراة قوية، وفي صفوف المنتخب الإسكندنافي يبرز مارتن أوديجارد أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر سبتمبر.

سيبايوس أشاد بصانع ألعاب ريال سوسيداد: “تزاملت مع أوديجارد مرة واحدة في إحدى فترات الإعداد، وقد خطف انتباهي حينها، يمكنه أن يساهم بالكثير لـ ريال مدريد، ولديه مساحة كبيرة من التطور”.

هل هو آسف على عدم التواجد في ريال مدريد مع المعاناة التي يعيشها الفريق في خط وسطه هذا الموسم؟

الإجابة جاءت نفيا: “لا، ريال مدريد بخير. صحيح أنه تعرّض لكثير من الإصابات، ولكني لا أشعر بالأسف للمغادرة. أدرك جيدا هدفي هذا العام، أريد اللعب والاستمتاع، أنا سعيد للغاية في أرسنال، لعبت 10 مباريات وبرهنت على مستواي”.

وأكد: “فكرتي كانت واضحة جدا، أن أغادر وأشارك أكثر وأستمتع بكرة القدم لأن هذا لم يحدث في العامين الماضيين”.

وعن فابيان رويز لاعب نابولي الذي يواصل الظهور في قائمة لاروخا: “ألعب مع فابيان رويز منذ عمر العاشرة، إنه لاعب يسهَل فهمه للغاية”.

سيبايوس اعترف أن التأقلم على الحياة في إنجلترا لم تكن سهلة للغاية: “التأقلم في لندن صعب للغاية خصوصا في البداية. لكني تأقلمت نوعا ما الآن. إنه صعب للغاية على المستوى الجسدي، لكن على مستوى التواصل أنا على ما يرام”.

وأكمل: “أدرس الإنجليزية 3 أو 4 مرات في الأسبوع”.

هل يجب ألا يكون زيدان موجودا في ريال مدريد حتى يعود سيبايوس الموسم المقبل؟

الإجابة جاءت دبلوماسية بالطبع: “هذه مجرد فرضيات، إنه مدرب فائز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات، لا أستطيع معرفة ما سيحدث. هدفي هو أن أواصل العمل، وأشكر أرسنال على ثقته في، وجماهيره التي ألفت أغنية لي، أتمنى أن تدوم لمدة طويلة”.

ويمتلك سيبايوس (23 عاما) 7 مباريات دولية مع إسبانيا، وقد يكون عنصرا مؤثرا في حسم تأهل لاروخا إلى نهائيات يورو 2020.

إسبانيا تحل ضيفة على النرويج يوم السبت، ثم تتحوّل لمواجهة السويد، في تصفيات يورو 2020، والفوز في مباراة واحدة قد يكفيها لحسم التأهل.

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