تير شتيجن: لا أتقاتل مع نوير.. هو يفهم ما قصدته بتصريحاتي

تير شتيجن حارس مرمى برشلونة اعترف في وقت سابق، أن عدم مشاركته أساسيا مع الماكيانات يحبطه.

وبرر تير شتيجن تصريحاته في مؤتمر صحفي قبل مواجهة الأرجنتين وديا: “لا أتقاتل مع نوير، هو يعرف أنني لم أقصده بتصريحاتي، بل كنت أتحدث عن نفسي. تجمعنا علاقة جيدة واحترافية للغاية. نتحدث كثيرا ولكن هذه الأمور لا نتطرق إليها”.

وأكمل حديثه: “علاقتنا جيدة دون خلافات، نحن لا نتقاتل أو أي شيء قد يؤدي إلى نقاش”.

وأتم: “لا تقلقني تصريحات هونيس، ركزت على لعب كرة القدم في الأسابيع القليلة الماضية، تصريحاته لا تسبب لي الصداع”.

وكان تير شتيجن قد صرح قبل عدة أسابيع: “ليس من السهل أن أجد تفسيرا (لعدم مشاركته أساسيا) خصوصا مع تقديم أفضل ما لدي كل مباراة، الأمور تزداد صعوبة. مسيرتي مع منتخب ألمانيا كانت صعبة للغاية”.

وأكمل: “هذا يفقدني صوابي بعض السيء. تعطي أفضل ما لديك ولا تحصل على مقابل. هدفي أن أصير حارس المرمى الأول في بلادي”.

ليخرج أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ مهاجما تير شتيجن، ومهددا بحرمان منتخب ألمانيا من لاعبي بايرن ميونيخ حال عدم مشاركة نوير أساسيا.

ويمتلك تير شتيجن (27 عاما) 22 مباراة دولية مع ألمانيا، ولا يحظى بثقة يواكيم لوف مدرب الماكينات الذي يفضّل عليه نوير.

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