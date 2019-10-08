رسميا – إقالة جيامباولو من تدريب ميلان

جيامباولو لم يشفع له الفوز على جنوى بنتيجة 2-1 في الجولة السابعة وأقيل من منصبه بعد 7 مباريات قاد فيها الفريق فنيا.

النادي اللومباردي أعلن إقالة المدرب متمنيا له التوفيق في مراحله المقبلة عبر بيان رسمي.

الإيطالي البالغ 52 عاما خسر 4 وفاز في 3 بالدوري الإيطالي ومن المتوقع أن يخلفه وفقا للتقارير الإيطالية ستيفانو بيولي مدرب إنتر وفيورنتينا الأسبق.

وصار جيامباولو صاحب أقصر مدة تولي فيها مدير فني تدريب ميلان عبر تاريخه خلال 111 يوما فقط، خلالها استقبل الفريق 9 أهداف وسجل لاعبوه 6.

وأشارت بعض التقارير أمس إلى أن لوتشيانو سباليتي يقترب من تدريب الروسونيري لكن تأخر تفاوضه مع إدارة إنتر لإنهاء التعاقد ورغبة ميلان في الحصول على مدرب بشكل سريع جعلت الإدارة تتجه لخيار بيولي.

ويعد جيامباولو ثاني مدير فني يقال في الدوري الإيطالي بعد إيزبيبو دي فرانشيسكو الذي تعرض للإقالة بدوره من تدريب سامبدوريا بعدما اكتفى بفوز وحيد من 7 مباريات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا