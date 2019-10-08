حكومة كردستان العراق: أي تحرك تركي بسوريا يهدر تضحيات الكرد ضد داعش

أصدرت حكومة إقليم كردستان العراق، مساء الثلاثاء؛ بياناً بشأن المستجدات في شمال شرق سوريا.

وأعربت حكومة الإقليم عن قلقها العميق بشأن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من المنطقة الآمنة في شمال شرق سوريا، مؤكدة أنها إزاء التقارير التي تتحدث عن عملية عسكرية تركية محتملة؛ تدعو تركيا؛ كعضو في التحالف الدولي؛ إلى تجنب أي تحرك من شأنه أن يقوض التقدم المحرز ضد تنظيم داعش، ولاسيما خروج أماكن احتجاز المقاتلين الإرهابيين عن السيطرة.

وتابع البيان؛ “إن آثار عواقب التصعيد العسكري تتعدى حدود سوريا، مما يهيئ ظروفاً لعودة داعش، ويسبب نزوحاً جماعياً للسكان، لذلك لابد من أن تنخرط جميع أطراف النزاع، بما في ذلك الأطراف الكردية، في حوار لتهدئة الوضع”.

واستطرد البيان؛ “لطالما أكدت حكومة الإقليم على أن الأزمة يجب أن تُحسم من خلال حل سياسي راسخ يضمن حقوق السوريين جميعاً ومن بينهم الشعب الكردي. وقد قدم إقليم كردستان تضحيات جسيمة في حملة دحر داعش، وهو يستضيف في الوقت الراهن ١.١ مليون نازح، كثير منهم فر من ذلك الصراع. وتقع على عاتق المجتمع الدولي مسئولية منع تكرار ذلك مجدداً”.

واختتمت حكومة إقليم كردستان بيانها؛ مؤكدة استمرارها فى متابعة الموقف عن كثب، وأنها ستعمل على القضية عبر مختلف القنوات.

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