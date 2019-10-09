نجل فيل نيفيل يتلقى استدعاء لتمثيل منتخب إيرلندا للشباب

هارفي هو نجل فيل نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق ومدرب منتخب إنجلترا للكرة النسائية حاليا.

وذكرت صحيفة “جارديان” أن هارفي صاحب الـ17 عاما ومدافع مانشستر يونايتد تلقى استدعاء لتمثيل منتخب شباب إيرلندا في مباراته الودية ضد الدنمارك يوم الجمعة المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ابن شقيق جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا قادر على تمثيل منتخب إيرلندا بسبب جذور والدته.

وانتقل هارفي إلى مانشستر يونايتد من فالنسيا في صيف 2019، ليمثل الفريق الذي لعب له والده وعمه.

ولعب فيل نيفيل لمانشستر يونايتد خلال الفترة من 1994 حتى 2005 ومثل منتخب إنجلترا في 59 مباراة دولية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا