الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس الشرطة الليبية

إيوان ليبيا – وكالات :

شهد فندق «كورنثيا» وسط العاصمة طرابلس، مساء أمس الثلاثاء، الاحتفال بالذكرى الـ55 لتأسيس الشرطة الليبية، بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، وعدد من المسؤولين بالدولة والسفراء الأجانب المعتمدين لدى ليبيا.

حضر الاحتفال كل من نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ونائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، والمفوضين بوزارات الداخلية والعدل والهيئة العامة للشباب والرياضة، ووكيلي وزارة الداخلية والمواصلات، وآمر المنطقة العسكرية الغربية، وعدد من رؤساء المنظمات العربية والدولية بالأمم المتحدة، وسفراء الدول، ولفيف من ضباط وضباط صف ومتقاعدي الشرطة، ومنتسبي وزارة الداخلية، وممثلين عن المجتمع المدني ومندوبي وسائل الإعلام.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن احتفالية الذكرى الـ65 لتأسيس الشرطة الليبية «غير مسبوقة»، وأقيمت هذا العام تحت شعار «ليبقى عهدنا لأمن وطننا»، وبدأت بتلاوة القرآن الكريم ثم نشيد الاستقلال ونشيد الشرطة الليبية، اللذين عزفتهما فرقة الشرطة النحاسية، وقف بعدها المشاركون دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا الحرب الدائرة جنوب العاصمة طرابلس.

وقال رئيس اللجنة الدائمة لاحتفالات الشرطة، عميد ميلود إشتيوي، في كلمة ألقاها بالمناسبة إن «احتفال اليوم هو لإعطاء هيبة للشرطة الليبية والمجاهرة بالأمن في كل ربوع البلاد». موضحا «أن الاحتفال بيوم الشرطة الليبية هو استذكار لمن أعطى وتفانى من رجاله البواسل، وللوقوف على المكاسب التاريخية التي حققتها الشرطة بما يوفر الخير والنماء والاستقرار والأمان للوطن».

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