بعد توقف 8 سنوات ..تشغيل مصنع البولي إيثيلين بمدينة رأس لانوف‎

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، أمس الثلاثاء، تشغيل مصنع البولي إيثيلين بعد توقف دام ثمان سنوات.

حضر افتتاح المصنع رئيس مجلس وأعضاء مجلس الإدارة بشركة رأس لانوف ومديرو العموم، حيث قاموا بجولة في المصنع لمتابعة عملية التشغيل ومراحل الإنتاج.

وكان مكتب التسويق المحلي لمنتجات المصنع، أعلن عن الشروع في بيع منتجات مصنع البولي إيثيلين، خلال الفترة المقبلة، لأصحاب المصانع والشركات والمؤسسات المتخصصة في الصناعات البلاستيكية، بحسب بيان للشركة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا