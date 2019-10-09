تويتر تعتذر عن استخدام أرقام هواتف مستخدمين في أغراض دعائية

أصدرت شركة “تويتر” اعتذارًا الثلاثاء، بسبب استخدامها “عن غير قصد” أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني في أغراض دعائية.

وقالت الشركة في بيان: “اكتشفنا مؤخرًا أنه عندما قمتم بتقديم عناوين بريدكم الإلكتروني أو أرقام الهواتف لأغراض السلامة أو الأمان، ربما تم استخدام هذه البيانات عن غير قصد لأغراض الدعاية”.

وأوضحت: “كان هذا خطأ ونعتذر عنه”، مضيفة، أنه “لا يمكن أن يتم تحديد على وجه التأكيد عدد الأشخاص الذين تأثروا”.

وشددت الشركة، على أنه لم تتم مشاركة أي بيانات خارجيًا، وأنه تم حل المشكلة بداية من 17 سبتمبر.

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