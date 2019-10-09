مقتل 4 من طالبان واعتقال 15 خلال عمليات عسكرية في أفغانستان

قتلت القوات الخاصة الأفغانية 4 مسلحين من حركة طالبان واعتقلت 15 آخرين، خلال عمليات عسكرية في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر المسئولون العسكريون اليوم أن القوات الخاصة دمرت أيضا العديد من مخابئ الأسلحة خلال نفس العمليات.

وأضاف المسئولون أن القوات الخاصة نفذت العمليات في أقاليم باكتيكا وفرح وغزني وفارياب.

وتابع المسئولون أن القوات الخاصة قتلت 4 من المسلحين واعتقلت 8 آخرين في إقليم باكتيكا، بينما اعتقلت 7 آخرين في منطقة فرح في الإقليم الذي يحمل نفس الاسم.

ودمرت القوات الخاصة 4 مخابئ من الأسلحة خلال العمليات في أقاليم باكتيكا وفرح وغزني وفارياب، حسب المسئولين.

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