صحيفة بلجيكية: تزايد احتمالات عدم التوصل لاتفاق بشأن الخروج البريطاني

قالت صحيفة “دي تيد” البلجيكية، معلقة في عدد اليوم الأربعاء على الخلاف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك “رد بغضب وتحدث عن لعبة حمقاء”، مشيرا بذلك لطريقة تعامل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مع عملية الخروج.

ورأت الصحيفة أنه “وعلى أية حال فإن المباحثات صعبة جدا، فلم يعد هناك أحد يتحدث عن مفاوضات حقيقية”.

تابعت الصحيفة: “وحسب المعتاد في حرب الطلاق فلا أحد يريد أن يصبح مذنبا نهاية اليوم، فرغم أن الجميع سيستفيد من الانفصال المنظم والاتفاقات النظيفة، إلا أن هذا الخيار أصبح غير محتمل بشكل متزايد”.

وقالت الصحيفة إن السؤال يتعلق بما إذا كان بوريس جونسون يرى ذلك أمرا سيئا “حيث إنه سيعتبر تمكنه من تحميل أوروبا المسئولية ثم تنفيذ خروج قاس، نجاحا”.

ورأت الصحيفة أن جونسون ربما احتاج هذا “النصر” خلال الانتخابات المبكرة “التي ستأتي عاجلا أم آجلا”. و قالت الحكومة البريطانية أمس الثلاثاء، بعد محادثات هاتفية جرت بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء بوريس جونسون، إن ميركل تعتقد أن التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هو “أمر غير مرجح بدرجة كبيرة”. ولم تعلق الحكومة الألمانية على الفور بشأن ما قالته بريطانيا، بينما اتهم المتحدث باسم حزب العمال لشئون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كير ستارمر، الحكومة المحافظة برئاسة جونسون، بمحاولة “تخريب مفاوضات (الخروج من الاتحاد الأوروبي)”. وقالت الحكومة البريطانية إن ميركل “أوضحت أن الاتفاق غير مرجح في الأغلب، وهي تعتقد أن الاتحاد الأوروبي لديه حق النقض (الفيتو) ضد ترك بريطانيا للاتحاد الجمركي”. وكتب ستارمر في تغريدة له على “تويتر”: “إنها محاولة ساخرة جديدة من جانب الحكومة البريطانية لتخريب المفاوضات”. وقال إن “بوريس جونسون لن يتحمل أبدا مسئولية فشله في طرح اتفاق ذي مصداقية”، مضيفا: “لقد كانت استراتيجيته منذ اليوم الأول هي خروج بدون اتفاق”. وأضاف ستارمر أنه “من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى، أن يتحد البرلمان لمنع هذه الحكومة المتهورة من الخروج بنا من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر”، وذلك في إشارة إلى إصرار جونسون على ضرورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر الجاري، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا. وفي السياق نفسه دعا رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، بريطانيا، إلى قول ما تريده بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن أعلنت لندن عن رأيها بشأن مكالمة هاتفية جرت بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وغرّد توسك على “تويتر” قائلا: “بوريس جونسون، إن المهم هو ليس الفوز في عملية حمقاء لتبادل الاتهامات، ولكن المهم هو مستقبل أوروبا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى أمن ومصالح شعبنا (الأوروبي)”. وقال توسك موجها كلامه لجونسون: “أنت لا تريد اتفاقا ولا تريد تمديدا ولا تريد العدول (عن فكرة الخروج من الاتحاد الاوروبي)”، مضيفا: “إلى أين أنت ذاهب؟

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