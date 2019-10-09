إستمرار العمل بقرار دفع الرسوم للمصريين في منفذ امساعد

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد مكتب الإعلام بمديرية أمن منفذ امساعد البري على البدء في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب المصري والذي يقضي بأخذ رسوم على دخول العمالة المصرية إلى ليبيا.

مكتب الإعلامي بمديرية أمن امساعد أشار في بيان أمس الثلاثاء إلى أن عدد من العمالة المصرية حاولوا الخروج من الجانب الليبي دون دفع رسوم الجباية لكن تم ضبطهم من قبل أفراد بوابات السيطرة بالمنفذ وإرجاعهم لدفع الرسوم.

ونوّه إلى أن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب المصري يترتب عليه إجراءات رادعة بحق كل من يخالف التعليمات الصادرة، مشيراً إلى أن مدير منفذ امساعد البري عبد الباسط العريبي أصدر تعليمات بشأن أخذ رسوم على دخول وخروج العمالة المصرية، حيث تم الشروع بتطبيق نص القرار.

يشار إلى أن الحكومة المؤقتة أقرت في يوليو 2018 مبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب المصري وبناء عليه تقرر رفع رسوم دخول الأشخاص والمركبات القادمة من مصر إلى أراضيها وكذلك عند مغادرتهم ليبيا وذلك رداً على قرار مماثل اتخذته السلطات المصرية.

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