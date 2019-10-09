القبض على أشخاص في ألمانيا بسبب خطابات تهديد للمساجد

ألقت السلطات الألمانية القبض على سبعة أشخاص خلال حملة تفتيش ومداهمات في أربع ولايات ألمانية منذ ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء على خلفية خطابات تهديد إلكترونية أُرسلت لمساجد ومقار أحزاب ومؤسسات إعلامية ومؤسسات أخرى.

وقال وزير الداخلية المحلي بولاية بافاريا، يواخيم هيرمان، اليوم في ميونخ إنه تم القبض على ستة أشخاص واحتجازهم لفترة من الوقت ، مضيفا أنه تم إطلاق سراح الستة عقب إتمام الإجراءات الشرطية، بينما لم يصل المتهم السابع حتى الآن لإتمام إجراءاته.

وأعلن الادعاء العام في مدينة ميونخ والمكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية بافاريا اليوم أن حملة التفتيش تُجرى منذ الساعة السادسة صباحا (التوقيت المحلي) في سبع عقارات بولايات بافاريا وبادن-فورتمبرج وتورينجن وسكسونيا-أنهالت.

وتأتي هذه الحملة عقب إجراءات تحقيق ضد أفراد قاموا بكتابة 23 خطابا تهديدا وأرسلوها في يوليو الماضي إلى مؤسسات مختلفة في أنحاء البلاد.

وبحسب البيانات، فإن بعض التهديدات تتعلق بشن هجمات تفجيرية. ووفقا للبيانات، فإن هذه الرسائل كانت موجهة إلى مراكز إيواء للاجئين في بافاريا ومراكز إسلامية ومساجد ومقار حزبية ووكالات صحفية وإعلامية. وكان يتم توقيع الخطابات تحت اسم “جبهة الشعب” أو “المعركة 18” أو “دماء وشرف”. تجدر الإشارة إلى أن تنظيم “دماء وشرف” النازي الجديد محظور في ألمانيا. ويعتبر تنظيم “المعركة 18” اليميني المتطرف الذراع المسلحة لتنظيم “دماء وشرف” النشط في دول أوروبية أخرى. وشارك في الحملة نحو 120 شرطيا، بحسب بيانات المتحدث باسم المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية بافاريا.

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