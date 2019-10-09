لاعب ليفربول: أتمنى التتويج بدوري الأبطال 3 مرات متتالية مثل ريال مدريد

ليفربول يحمل لقب دوري أبطال أوروبا بعدما توج به الملكي في أعوام 2016 و2017 و2018.

وقال فينالدوم في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو: “أردت حقاً أن أفوز بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة، والآن أريدها أكثر من مرة”.

وأضاف “انظروا إلى ريال مدريد، حققها ثلاث مرات متتالية. أود شيئًا كهذا، خاصة وأننا رأينا ما يفعله التتويج بدوري الأبطال في المدينة والنادي وفي حياتك المهنية، هذا إدمان”.

وأتم الدولي الهولندي “الفوز بدوري الأبطال مجرد شعور جميل للغاية، إنها جائزة يصعب الفوز بها”.

وبدأ ليفربول مشواره في دوري الأبطال هذا الموسم بالخسارة من نابولي في الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات، قبل الفوز على سالزبورج بصعوبة.

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