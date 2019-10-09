ألمانيا تنفي تبنيها موقفا جديدا في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

نفت الحكومة الألمانية تصريحات صدرت من جانب الحكومة البريطانية، وأفاد بأن ألمانيا تبنت موقفا جديدا في الخلاف بشأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء:” ليس لدينا موقف جديد في خروج بريطانيا، لا المستشارة انجيلا ميركل ولا الحكومة “.

كانت ميركل قدأجرت اتصالاً هاتفيًا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الثلاثاء، وفي أعقاب ذلك، صدر الجانب البريطاني خبر يفيد بأن ميركل تبنت موقفًا جديدًا، يرى أن بريطانيا لا يمكنها ترك الاتحاد الأوروبي إلا إذا بقيت ايرلندا الشمالية بشكل دائم داخل الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الداخلية لأوروبا.

ونشرت محطة سكاي نيوز، ردًا من مقر الحكومة البريطانية على المكالمة الهاتفية جاء فيه:” إذا كان هذا موقفا جديدا ثابتا، فهذا يعني أن من غير الممكن إبرام اتفاق بشكل مبدئي، ليس الآن فقط ولكن إلى الأبد”.

ورفض زايبرت التعرض إلى تفاصيل المكالمة، وأكد أن حكومة بلاده ستعمل حتى آخر لحظة ممكنة من أجل تحقيق خروج منظم لبريطانيا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا