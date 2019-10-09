بارزاني لقنصلي أمريكا وفرنسا لدى أربيل: حماية الكرد فى سوريا مهمة القوى الدولية

استقبل الزعيم الكردى مسعود بارزانى؛ مساء اليوم الأربعاء؛ فى أربيل؛ القنصل الفرنسي العام لدى أربيل أوليفي ديكوتيني، للتباحث حول تداعيات التوترات في شمال شرق سوريا؛ فى ضوء إعلان تركيا استكمال استعداداتها لشن عملية عسكرية على مناطق شرق الفرات.

تناول اللقاء أوضاع المناطق المهددة من تركيا؛ والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وتشكل وحدات حماية الشعب ركيزتها الأساسية، حيث دعا بارزاني فرنسا بوصفها قوة رئيسة في التحالف الدولي ضد الإرهاب؛ إلى لعب دور في منع حدوث كارثة في مناطق شمال شرق سوريا.

وتبادل الطرفان وجهات النظر بخصوص العملية السياسية في العراق والاحتجاجات الأخيرة، وأكد بارزاني دعمه المطالب الشرعية للعراقيين كافة.

كما استقبل بارزاني؛ مساء اليوم؛ ستيف فيكن، القنصل العام الأمريكي لدى أربيل؛ لمناقشة الأحداث الأخيرة بالعراق، مؤكدا رفضه التام محاولات من وصفهم بالانتهازيين؛ تحميل الحكومة الحالية المسئولية عن فساد الأنظمة السابقة؛ بغرض محاربة وابتزاز حكومة الدكتور عادل عبد المهدى.

وبحسب بيان لمكتب بارزاني مساء اليوم؛ ناقش الطرفان؛ الأوضاع في سوريا واحتمال اندلاع حرب هناك، وأعرب بارزاني مجدداً عن قلقه من حدوث كارثة جديدة للكرد في سوريا، وطالب الولايات المتحدة والتحالف الدولي بلعب دور كبير في حماية الكرد. وأشار بارزاني إلى أن الكرد بذلوا الكثير من التضحيات في الحرب على الإرهاب، وينتظرون من الولايات المتحدة، والتحالف والمجتمع الدوليين، ألا يسمحوا بتعرضهم لكارثة جديدة.

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