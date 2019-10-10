ترامب: أخرجنا بعض مقاتلي داعش من شمال شرق سوريا

قال الرئيس دونالد ترامب، اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة قامت باخراج بعض مقاتلي داعش الخطرين بشكل خاص من شمال شرق سورية، بينما قامت تركيا بغزو المنطقة.

واشتكى ترامب من أن دولا أوروبية رفضت استقبال مقاتلي داعش المحتجزين في سورية، حتى الآن من قبل القوات التي يقودها الأكراد.

وقال “لقد قدمنا خدمة جليلة لكثير من الدول، ولم تكن ترغب تلك الدول في عودة عناصر داعش إليها”.

وأشار ترامب إلى أنه إذا أصبح أي من مقاتلي داعش أحرارًا، فإنهم سوف “يفرون إلى أوروبا” ، وقال إنهم يريدون العودة إلى بلدانهم.

وشنت القوات التركية وفصائل من الجيش الوطني المتحالفة مع تركيا اليوم الأربعاء هجوما بريا شمال شرقي سورية.



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