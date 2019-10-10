بيتر تشيك ينضم إلى فريق هوكي الجليد

الحارس البالغ 37 عاما يعمل حاليا مدير تقني بنادي تشيلسي الإنجليزي عقب نهاية مسيرته الموسم الماضي.

التشيكي تدرب مع فريق آخر لهوكي الجليد يسمى “جليدفورد فلميز” مطلع هذا العام.

وأعلن تشيك سعادته عبر الموقع الرسمي للنادي قائلا: “ممتن لفرصة اللعب للفريق وآمل في مساعدة الفريق الشاب على الوصول لأهدافه هذا الموسم ومحاولة الفوز بأكبر عدد من المباريات ممكن عندما تسنح لي فرصة المشاركة”.

وتابع “بعد 20 عاما من احتراف الكرة أصبح هناك خبرة جيدة بالنسبة لي لأنني أحب تلك اللعب واعتدت مشاهدتها منذ الصغر”.

النادي الذي انتقل له تشيك تأسس عام 2017 ويشارك في دوري الدرجة الرابعة في بريطانيا لهوكي الجليد.

وسيكون تشيك قادرا على خوض المباراة للمرة الأولى أمام سويندون وايلدكاتس الأحد المقبل.

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