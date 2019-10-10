آلاف من السكان الأصليين يتظاهرون في العاصمة الإكوادورية احتجاجا على إلغاء دعم الوقود

تظاهر آلاف من السكان الأصليين الإكوادوريين الأربعاء في العاصمة كيتو، بينما اشتبك عمال مع الشرطة ضمن احتجاجات مستمرة منذ أسبوع ضد إلغاء دعم الوقود.

وخرج عدد من السكان الأصليين حاملين أعلاما وعصيا إلى وسط المدينة القديمة وهتفوا بـ : “لا يمكن أبدا التغلب على شعب متحد”، وقدرت وسائل إعلام محلية عدد المتظاهرين بـ 18 ألفا.

ونظم عمال يلوحون بالأعلام الحمراء مظاهرة منفصلة واشتبكوا مع الشرطة، التي حاولت تفريقهم بالغاز المسيل للدموع، حسب وسائل إعلام محلية. كما قام المتظاهرون بإغلاق الشوارع في المدينة.

وفرض رئيس الإكوادور لينين مورينو الأربعاء حظرا للتجوال حول المناطق والمباني الإستراتيجية.

وقال مورينو في مرسوم تنفيذي: “لن يتم السماح بالتجوال من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا (0100 – 1000 بتوقيت جرينتش) من يوم الإثنين إلى الأحدـ في المناطق المحيطة بالمباني والمواقع الإستراتيجية”. وسيكون حظر التجوال ساريا طوال مدة حالة الطوارئ التي أعلنها مورينو الخميس الماضي. وجاء في المرسوم أن الحكومة والشرطة الوطنية ستديران حظر التجوال عند الضرورة “للحفاظ على النظام العام”.

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