حقيقة مداهمة قوة الردع أحد مقاهي طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

نفى الناطق باسم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب (قوة الردع الخاصة)، أحمد بن سالم، قيام أفراد الجهاز بمداهمة أحد المقاهي بحي الأندلس في طرابلس ومطالبة مرتاديه من الجنسين بالاطلاع على صورة عقد الزواج، ردًّا على ما جرى تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء.

وقال بن سالم إن ما تردد في هذا الشأن «لا يمت للحقيقة بصلة، فالمقاهي العامة موجودة في كافة المدينة، وهي مختلطة وهذا طبيعي ولا يسيء للآداب العامة في شيء، ولكن ما استغربه هو الزج بجهاز الردع في هذه الأخبار العارية عن الصحة، والأغرب هو تناقل الأخبار وترويجها دون الرجوع إلى أي مصدر».

وأشار بن سالم إلى أن «تكرار الزج بقوة الردع في أخبار ملفقة أصبح شيئًا مستهجنًا، ولم يعرَف مَن المسؤول عن ترويج مثل هذه الشائعات أو الغرض والغاية منها»، مؤكدًا تبعية الجهاز لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق وأنه «يعمل لحماية المواطنين وليس لترويعهم وترهيبهم كما يروج البعض».

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