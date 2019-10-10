وصول مياه النهر الصناعي إلى غريان

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت بلدية غريان، أمس الأربعاء، وصول مياه النهر الصناعي إلى المدينة بعد انقطاع دام قرابة الأربعة أشهر.

وقال المجلس البلدي غريان عبر صفحته على «فيسبوك» إنه «سيتم الضخ لتعبئة الخزانات الأرضية خلال الـ30 ساعة الأولى؛ وذلك للإسراع في سد احتياجات المدينة بعد انقطاع دام قرابة 4 أشهر».

وأضاف أنه بعد ذلك «سيتم تعبئة الخزان الرئيسي بعد جهود مضنية من قبل العاملين في النهر والمسؤولين في الشركة وأبناء المدينة المخلصين».

وأهاب المجلس البلدي غريان بالمواطنين إلى ضرورة الترشيد في استهلاك المياه والاكتفاء بالحاجة.

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