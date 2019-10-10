الحكومة المؤقتة تنتقد العدوان التركي على سوريا

إيوان ليبيا – وكالات :

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة بياناً بوقت متأخر من مساء الأربعاء حول العدوان التركي العسكري على الأراضي السورية عبرت فيه عن رفضها التام له .

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أنها تدين و بأشد العبارات العدوان التركي العسكري السافر في الأراضي السورية .

وأضافت بأن هذا العدوان تمثل بتحريك وحدات عسكرية من الجانب التركي للتوغل داخل الحدود السورية الشمالية وهو ما يعد انتهاكا خطيرا لكافة القوانين والأعراف الدولية وعملاً عدائياً وعدواناً غاشم على الشعب والأراضي السورية ينم عن أطماع توسوعية لحكومة أردوغان التركية .

وتابعت : ” إن هذا التدخل السافر واللامسؤول على الأراضي السورية بل وعلى المدنيين من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ يهدد بحدوث مجازر ضد الإنسانية وعمليات إبادة جماعية للأقلية الكردية وللشعب السوري ويقوض السلم والأمن الدوليين ” .

وشدد بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة على ” رفضه وبشدة لهذا العدوان والتغول التركي والذي جاء بحجج واهية وسبقه التدخل السافر لتركيا في الشؤون الداخلية لليبيا ودعمها للجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة والخارجين عن القانون عبر الطائرات المسيرة والدعم العسكري في انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ” .

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي التحمل مسؤوليتهما لضمان سلامة سوريا ووحدة أراضيها وامن شعبها كما دعتهما لعقد جلسة طارئة تناقش هذا العدوان والتغول السافر التركي وضرورة وقفه فوراً ، وفقاً لنص البيان .

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