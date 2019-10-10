بعد العدوان التركي.. الصين تدعو إلى احترام سيادة سوريا

دعت الصين الخميس إلى احترام سيادة سوريا وذلك غداة شن تركيا هجوما على شمال سوريا بداعي مكافحة المسلحين الأكراد السوريين.

وقال جينج شوانج المتحدث باسم الخارجية الصينية إن “الصين تعتقد دائما أنه يتعين احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، والحفاظ عليها”.

وأضاف أنه على المجتمع الدولي “أن يتفادى دائما المزيد من عوامل تعقيد الوضع”.

وكانت السلطات التركية شنت، أمس الأربعاء، هجوما في شمال شرق سوريا ضد “قوات سوريا الديمقراطية” حليفة الغرب في مكافحة الجهاديين، ما أثار تنديدا دوليا وتهديدات بعقوبات أمريكية ضد تركيا.

واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوغل التركي في سوريا “فكرة سيئة”، وعبر في الوقت نفسه عن الأمل في أن يتصرف رئيس تركيا رجب أردوغان بطريقة “عقلانية” و”إنسانية” قدر الإمكان.

وفتح الانسحاب الأمريكي في بداية الأسبوع من مناطق حدودية في سوريا والتصريحات المتضاربة لواشنطن، الباب أمام الهجوم العسكري التركي في سوريا.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس اجتماعا طارئا لبحث التوغل التركي في سوريا.

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