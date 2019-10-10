تقرير: أرسنال وكريستال بالاس مهتمان بضم اللاعب الذي راوغ فان دايك

وقال التقرير إن كريستال بالاس ينافس أرسنال على ضم اللاعب الكوري الجنوبي صاحب الـ23 عاما.

وشارك تشان مع الفريق النمساوي حتى الآن في 11 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع 10 آخرين.

وتتذكر الجماهير تشان بهدفه الرائع ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا بعد مراوغة فيرجيل فان دايك أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019، في المباراة التي انتهت بفوز الحمر بنتيجة 4-3.

وقضى الكوري الجنوبي الموسم الماضي معارا لنادي هامبورج، شارك معه في 21 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع هدفين.

ولعب صاحب الـ23 عاما مع منتخب كوريا الجنوبية حتى الآن في 28 مباراة دولية سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

حساب نادي ريد بول سالزبرج على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كان يحتفي بما حققه الثلاثي الهجومي إريك هالاند وتشان وباتسون داكا، وعلى سبيل المزاح احتسب مراوغة فان دايك ضمن إنجازات الثلاثي هذا الموسم.

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