تقرير: توتنام يستعد لبيع إريكسن في يناير وريال مدريد سيفاوضه

وأشار التقرير إلى أن النادي اللندني حدد سعر النجم الدولي الدنماركي صاحب الـ27 عاما بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني.

وقالت “أس” إن ريال مدريد يستعد للدخول في مفاوضات مع توتنام خلال الأسابيع القليلة المقبلة لحسم الصفقة.

وارتبط اسم إريكسن بالانتقال لـ ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تحديدا مع عدم تجديده لعقده الذي ينتهي في 2020.

وانضم إريكسن خلال صيف 2013 إلى توتنام قادما من أياكس بمبلغ 13.5 مليون يورو.

وشارك إريكسن خلال الموسم الجاري في 11 مباراة مع توتنام بالدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

ولعب صاحب الـ27 عاما بقميص توتنام في 288 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 67 هدفا وصنع 87 آخرين.

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