نازحو مرزق يطالبون بتحقيق دولي

إيوان ليبيا – وكالات :

نظم أهالي مدينة مرزق النازحون إلى مدينة سبها، اليوم الخميس، وقفة للمطالبة بإجراء تحقيق دولي في الأحداث الأمنية التي شهدتها المدينة الواقعة جنوب غرب البلاد خلال الأسابيع الماضية وتقديم المتورطين فيها للعدالة.

وأصدر المشاركون في الوقفة التي جرت بميدان القلعة في مدينة سبها بيانا دعوا فيه إلى «فتح تحقيق دولي وإثبات حالة الدمار بالمدينة برعاية الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والحقوقية حول الجرائم التي ارتكبت في حق عرب مرزق، إلى جانب كشف مصير المخطوفين من أبناء مرزق ومن ثم اعتقالهم ظلما وتعسفا».

كلف المشاركون في الوقفة النائب العام الليبي بـ«فتح تحقيق شامل مع كل المتورطين في الأعمال العدائية التي وقعت على عرب مرزق»، مشددين على ضرورة «الإسراع في تنفيد قرار مجلس النواب الذي أعلن بموجبه مدينة مرزق مدينة منكوبة».

واختتم أهالي مدينة مرزق المشاركون في الوقفة بيانهم بمطالبة إدارة فروع المصارف بالمنطقة الجنوبية بضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بالنازحين من مرزق لتخفيف معاناتهم وتمكينهم من توفير المتطلبات اليومية.

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