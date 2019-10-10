إيطاليا تستدعي السفير التركي إثر الهجوم على شمال سوريا

استدعت إيطاليا الخميس، السفير التركي في روما إثر الهجوم الذي شنته أنقرة على شمال شرق سوريا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة في بيان “إثر الخطوات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، أمر وزير الخارجية لويجي دي مايو باستدعاء السفير التركي في إيطاليا”، من دون أن تحدد موعد توجه السفير الى الوزارة.

وأضافت “مع تأكيدها مجددا أهمية وقف أي عمل أحادي الجانب، تكرر إيطاليا أن السبيل الوحيد الممكن لحل دائم للأزمة السورية يكمن في العملية السياسية القائمة برعاية الأمم المتحدة”.

وأثار الهجوم التركي استياء دوليا مع خشية دول عدة أن يؤدي إلى عودة تنظيم داعش.

ويعقد مجلس الامن الدولي اجتماعا طارئا الخميس، لبحث التطورات في شمال شرق سوريا.

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