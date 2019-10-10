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نتانياهو يدين الهجوم التركي في سوريا.. ويعرض تقديم مساعدات إنسانية للأكراد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بيانا “يدين بشدة” العمل العسكري التركي ويعرض تقديم مساعدات إنسانية للأكراد.
وقال: إن إسرائيل تدين بشدة الغزو التركي للمناطق الكردية في سورية وتحذر من التطهير العرقي للأكراد من قبل تركيا وعملائها وإسرائيل مستعدة لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الكردي الشهم”، بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين إسرائيليين، لم يتم الكشف عن هويتهم، إعرابهم عن استعداد بلادهم لتقديم أي مساعدات غير عسكرية قد يحتاجها الأكراد، رغم أنهم لم يحددوا طبيعة هذه المساعداتً.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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