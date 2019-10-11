رومينيجه: كدت أبكي بعد رحيل أنشيلوتي عن بايرن ميونيخ

رومنيجيه تحدث عن المدربين الطليان الذين تولوا منصب المدير الفني للبافاري قائلا: “جيوفاني تراباتوني فاز بلقب الدوري والكأس في ألمانيا كان بمثابة سفير إيطاليا في ألمانيا، الجميع أشاد به وكذلك بانتصاراته”.

وأكمل “أنشيلوتي شخصية كبيرة ومدرب عظيم، لكن في الموسم الثاني النتائج لم تكن كما توقع النادي”.

وأضاف “كارلو صديق وشخص هادئ حتى في أصعب اللحظات، ربما كان علينا الصبر أكثر قبل إقالته، كدت أبكي عقب إعلان الخبر، لقد أثبت نفسه كشخص عظيم”.

أنشيلوتي رحل في مطلع الموسم الثاني عقب الخسارة الثقيلة من باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا وحل بدلا منه يوب هاينكس لنهاية الموسم.

ولا يعد رومنيجيه غريبا على الكرة الإيطالية إذ ارتدى قميص إنتر في الفترة من 1984 وحتى 1987.

وعن الشخصية الأبرز قال: “إرنستو بليجريني يظل قدوتي، جماهير إنتر عانت من فترة طويلة لم يفز فيها الفريق بالألقاب، حتى بعد إجباري على الرحيل عقب الإصابة، سأظل أحب هذا النادي ولدي علاقة قوية مع جماهير النيراتزوري”.

وأردف عن العمل “أن تكون مديرا أكثر صعوبة من لعب كرة القدم، لا تتعلم من أحد علينا رؤية أشخاص مثل بليجريني ومحاولة التعلم”.

وأتم “عندما تخسر يتم انتقادك، الرئيس بليجريني اعتاد دعوتنا على العشاء وكان هذا يُشعرنا بأننا جزء من المجموعة”.

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