بالفيديو – عودة هولندا احتاجت ديباي.. وبلجيكا أول المتأهلين لـ يورو 2020

بينما احتاج المنتخب الهولندي لتدارك تأخره وقلب النتيجة أمام إيرلندا الشمالية والفوز 3-1 في الدقائق العشرة الأخيرة.

بلجيكا حققت 6 انتصارات سابقة ونجحت في تحقيق الفوز السابع تواليا لتحجز مقاعدها الأوروبي مثلما كانت أول من حجز مقعد أوروبي في كأس العالم 2018.

أهداف شياطين أوروبا تأخرت إلى الدقيقة 28 بهدف من روميلو لوكاكو تبعه ناصر الشاذلي في الدقيقة 31.

كريستيان برولي سجل هدفا في مرماه في الدقيقة 35، لوكاكو أضاف الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 41، ليصبح أول لاعب يصل إلى الهدف رقم 50 بقميص منتخب بلاده.

توبي ألدرفيريلد عزز النتيجة بهدف خامس بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 43، وأكمل يوري تيلمانيس السداسية بهدف في الدقيقة الأولى من الوقت البديل في الشوط الأول

تبديلات بلجيكا الشوط الثاني بنزول فيريرا كاراسكو وياري فيرشايرن وكريستيان بينتيكي أحدثت الفارق.

كاراسكو صنع الهدف السابع في الدقيقة 79 والذي سجل بينتيكي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وفي ظهوره الثاني سجل فيرشايرن لاعب أندرلخت الهدف الثامن من علامة الجزاء في الدقيقة 84.

وأنهى تيم كاستانيي سلسلة الأهداف بالهدف التاسع في الدقيقة 90، عززت بها بلجيكا تصدرها للمجموعة التاسعة برصيد 21 نقطة.

وفي نفس المجموعة فاز المنتخب الروسي على نظيره الأسكتلندي برباعية دون رد ليقترب أيضا من التأهل ومجاورة بلجيكا في المحفل الأوروبي.

وفي هولندا وعلى ملعب دي كويب معقل فينورد عادت الطواحين الهولندية من بعيد بفوز مهم على إيرلندا الشمالية.

الشوط الأول انتهى سلبيا، واستغل جوش ماجينيس تخبط دفاع هولندا وسجل هدفا في الدقيقة 75 بعد خطأ من داني بليند.

هدف تأخره به الهولنديين تحت قيادة رونالد كومان المدير الفني في المباراة الـ 12 من أصل 17 تحت قيادته الفنية.

نزول لوك دي يونج مع تواجد ممفيس ديباي قلب الأوضاع لصالح المنتخب البرتقالي.

ديباي عدّل النتيجة في الدقيقة 80 ونجح لوك دي يونج في استغلال ضعف الرقابة وأضاف هدف التقدم في الدقيقة الأولى من الوقت البديل.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع سجل ديباي الهدف الثالث لهولندا والثاني له.

وأصبح ديباي أول لاعب هولندي يشارك في 14 هدفا في عام ميلادي واحد بتسجيله 6 أهداف وصناعة 8.

هولندا تصدرت الترتيب بفارق المواجهات المباشرة عن ألمانيا وإيرلندا الشمالية برصيد 12 نقطة من خمس مباريات.

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