استنفار أمني في امساعد

إيوان ليبيا – وكالات :

تتواصل في مدينة امساعد في أقصى شرق البلاد، حملة الانتشار الأمني داخل المدينة وخارجها ضمن خطة أمنية شاملة بإشراف وزارة داخلية الحكومة المؤقتة.

وانطلقت الحملة من مقر التمركز الأمني الجرفان التابع لمديرية أمن مساعد، مستهدفة امساعد والمفترقات والطرق السريعة.

ويأتي هذا الانتشار الأمني المكثف بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية في امساعد من أجل مكافحة الظواهر السلبية والهجرة غير القانونية، إضافة للمجاهرة بالأمن، حيث تم ضبط العديد من القضايا المختلفة خلال 5 أيام من الانتشار الأمني.

وأطلقت العناصر الأمنية هذه الحملة بعد توجيهات من وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف المحالة إلى الإدارة العامة للبحث الجنائي ومن ثم إلى مديرية أمن مساعد ضمن خطة عامة على مستوى البلاد لضبط الأمن وتأمين جميع المناطق.

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