ضربات جوية على مواقع تابعة للوفاق

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني، استهدف رتلا حاول التسلل لمنطقة الهيرة، ومجموعات مسلحة تابعة للوفاق في منطقة الكسارات وراس اللفع، وتم تدمير آلياتهم العسكرية بشكل كامل.

وأضاف المركز أن ضربات سلاح الجو، تمكنت من استهداف مجموعات مسلحة في منطقة الكريمية، في ساعة متاخرة ليلة أمس، إضافة إلى ضرب مجموعات أخرى في محيط معسكر اللواء الرابع بمنطقة العزيزية، ومنطقة الغيران.

وكشف مصدر اسخباراتي لصحيفة “الاتحاد”، وصول منظومات دفاع جوي قادمة من تركيا إضافة إلى صواريخ مضادة للطيران، لدعم لمعكسر الوفاق.

وحول منطقة الساعدية، نفذت كبيبة طارق بن زياد عملية عسكرية، ضد المجموعات المسلحة، في منطقة الساعدية، تمكنت عبرها من طرد كل المسلحين التابعين لمعسكر الوفاق.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا