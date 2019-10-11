إضرام النار في سيارة أمام السفارة التركية في برلين

أضرم مجهولون النار في سيارة أمام السفارة التركية في برلين ليلة الخميس/الجمعة.

وذكرت الشرطة اليوم الجمعة أنه تم استدعاء قوات الإطفاء في نحو الساعة 45ر3 صباح اليوم (التوقيت المحلي)، لإطفاء النار في السيارة التي تضررت بشدة جراء الحريق.

وتجري السلطات المختصة تحقيقاتها للاشتباه في الإحراق العمد.

يُذكر أن العديد من الأشخاص تظاهروا مساء أمس في برلين ومدن ألمانية أخرى ضد العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، وبحسب بيانات الشرطة، فإن بضعة مئات من المتظاهرين تجمهروا في حي كرويتسبرج ببرلين، حيث مقر السفارة التركية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أول أمس الأربعاء بدء العملية العسكرية في شمال سوريا، وتستهدف العملية وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية.

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