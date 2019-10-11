بحث تحسين الأوضاع بالسجون

إيوان ليبيا – وكالات :

التقى وزير العدل بحكومة الوفاق ‘محمد عبد الواحد لملوم اليوم الخميس نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية يعقوب الحلو.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العدل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بحث الجهود المبذولة من أجل تحسين الأداء وإيجاد الآلية المناسبة لتقديم المساعدة لليبيا على الوجه الأمثل.

وأكد الوزير أن من أولويات وزارة العدل ضمان احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية لمعاملة السجناء مشددا على حرص الوزارة على تحسين ظروف الاحتجاز داخل مؤسسات الاصلاح والتأهيل والرفع من مستوى الخدمات الصحية والرعاية النفسية والاجتماعية المقدمة للنزلاء موضحا أن الوزارة تتطلع للدعم الدولي بالخصوص بما يضمن الوصول إلى المستويات الدولية المعتمدة في المؤسسات العقابية في النظم المقارنة.

من جهته عبر المنسق المقيم للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة عن امتنانه للدور الذي تقوم به الوزارة لا سيما في المجال الحقوقي والإنساني وتوفير أفضل الخدمات للنزلاء داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، معربا عن تمنياته أن تتجاوز الدولة الليبية الأزمة الراهنة في أقرب وقت ممكن .

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