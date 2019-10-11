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تسهيلات لصغار التُجّار

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

بحث وزير المالية فرج بومطاري ووزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي وضع آلية استيراد مناسبة لصغار التجار ممن تتم عمليات توريد بضائعهم خارج القطاع المصرفي مع دراسة إمكانية الموافقة على التحويلات المباشرة مناسبة لإجمالي ما يتم  توريده من بضائع، وشدد العيساوي على ضرورة استمرار الجهود لتوفير فرص متكافئة بين التجار في السوق المحلي.

ويأتي الاجتماع على خلفية تعطل تنفيذ قرار منع دخول السلع إلا عن طريق إجراءات مصرف ليبيا المركزي ثلاثة مرات في الأول من يناير الماضي والأول من فبراير، كما تم تأجيل تطبيقه للمرة الثالثة في منتصف العام الجاري إلى مطلع العام المقبل لعدم وجود الية تضمن الحوالات لصغار التجار.

الجدير بالذكر أن المصرف المركزي كان قد أصدر في 23 من سبتمبر 2018 المنشور رقم 8 الذي ينظم بيع النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية بشأن توريد سلع وبضائع.

وشدد المركزي على أن يكون الحد الأعلى للاعتماد المستندية الخدمية 3 ملايين دولار بينما جاء في ذات المنشور أن يكون الحد الأعلى لاعتمادات الأنشطة التجارية 5 ملايين دولار.

ونص ذات المنشور على أن يكون الحد الأعلى للموافقة على الاعتمادات المستندية فيما يخص الأنشطة الصناعية 10 ملايين دولار.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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