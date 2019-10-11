خطط استثمار عائدات النقد الأجنبي

إيوان ليبيا – وكالات :

رفض محافظ مصرف ليبيا المركزي المعين من قبل البرلمان في ديسمبر 2017 محمد الشكري استخدام عائدات مبيعات النقد الأجنبي في سد جزء من الدين العام للدولة.

وشدد الشكري خلال منشور كتبه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على أن تستخدم الإيرادات في إحداث برامج تنمية مكانية في البلديات تخص مشروعات الصحة والتعليم والكهرباء والدفع بالمشروعات الصغرى والمتوسطة في إشارة إلى ضرورة استثمارها في حل أزمة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.

وكانت وزارة المالية التابعة للحكومة المؤقتة قد كشفت في تقريرها المفصل للربع الثالث من العام الجاري عن إيرادات مبيعات النقد الأجنبي التي بلغت عشرة مليارات وخمسمئة وثلاثة وثلاثين مليون دينار.

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