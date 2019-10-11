شرطة مانشستر: طعن 5 أشخاص في مركز تسوق والقبض على متهم

أكد متحدث باسم شرطة منشستر الكبري في بريطانيا اليوم الجمعة أن خمسة أشخاص تعرضوا للطعن في مركز أرنديل للتسوق .

وقالت الشرطة أنه لم تحدث أي وفيات جراء عمليات الطعن، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات.

وأضافت أنه تم القبض على رجل (40عاما)، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي ).

وتابعت ان ضباط مكافحة الإرهاب يقودون تحقيقا في الحادث.

كانت الـ”بي بي سي” قد ذكرت إن أربعة أشخاص قد تعرضوا للطعن . وقد تم إخلاء مركز التسوق ووقف حركة القطار الخفيف (الترام) في ميدان اكستشينج الواقع أمام مركز التسوق.

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