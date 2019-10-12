ساوثجيت: أتحمل مسؤولية الهزيمة أمام التشيك

وصرّح ساوثجيت بعد اللقاء: “عليّ أن أتحمّل المسؤولية، حاولنا أن نتحلى بالصلابة دون الكرة وهذا لم يحدث، ولم نستغل الكرة جيدا في الشوط الأول”.

وأكمل: “بعض اللاعبين لا يظهرون بشكل جيد مع أنديتهم، هذا وضع يجب علينا التعاطي معه، لكننا نتحمل النتيجة بشكل جماعي، وبصفتي المدرب علي تحمل ذلك”.

وأضاف: “علينا أن نتقبل حقيقة عدم الظهور بشكل جيد، حاولنا تغيير الطريقة وهذا لم يفلح. لم نظر بالشكل الجيد، الأمر بهذه البساطة، والأهداف التي تلقيناها كانت مشابهة للفرص التي أهدرناها”.

وأتم: “يجب أن نُظهر رد فعل فوري، لدينا عدة أيام للإعداد للمباراة المقبلة، وعلينا أن نكافئ جماهيرنا بأداء أفضل. لم تظهر العديد من الإيجابيات، نحن نتقبل الهزيمة وعلينا أن نتحسن عما كنا عليه”.

ورغم هزيمتها، حافظت إنجلترا على صدارة المجموعة الأولى لتصفيات يورو 2020، ولكن بفارق المواجهات المباشرة عن التشيك صاحب نفس الرصيد بـ12 نقطة.

وتعود آخر هزيمة لـ إنجلترا في تصفيات أمم أوروبا إلى نوفمبر 2007 عندما سقط الأسود الثلاثة على ملعبهم ويمبلي 2-3 في مباراة شهيرة أمام كرواتيا.

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