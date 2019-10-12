فابينيو يكشف ما حدث بين صلاح وماني بعد أزمة بيرنلي

المواجهة التي انتهت بفوز ليفربول 3-0 في نهاية أغسطس الماضي، شهدت حادثة شغلت الصحف الإنجليزية، إذ انفعل ماني أثناء استبداله بسبب عدم تمرير صلاح له الكرة.

واسترجع فابينيو هذه الواقعة على هامش تواجده في معسكر منتخب البرازيل بالتوقف الدولي الحالي: “في اليوم التالي لمباراة بيرنلي، مزحا معا بشأن ما حدث في غرفة خلع الملابس”.

وأكمل: “إنهما يتحدثان بشكل طبيعي، هما صديقان جيدان”.

وبرر انفعال ماني: “في تلك اللحظة من المباراة كانت الأجواء ساخنة بعض الشيء، ولكنها ليست أول أو آخر مرة تحدث فيها واقعة مماثلة”.

وكان ماني قد تحدّث عن تلك الأزمة في وقت لاحق وصرّح: “يمكن أن تحدث هذه الأشياء في كرة القدم”.

وأضاف الدولي السنغالي “كنت محبطًا بعض الشيء. لكنها كرة القدم، فأنت تريد تسجيل المزيد من الأهداف”.

وواصل “أنظر إلى فوز سيتي 8-0، بالنسبة لنا كمهاجمين من المهم أن نسجل أكثر. لكن صلاح لم يراني وكنت محبطا من ذلك”.

وأتم النجم السنغالي “صلاح صديق مقرب حقًا.. لقد نسيت ما حدث، وألقيته وراء ظهري”.

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