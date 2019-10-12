اخبار

مواعيد مباريات السبت 12 أكتوبر 2019 – نصف نهائي إفريقيا لليد.. وتصفيات يورو 2020

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

للتعرف على مواعيد المباريات كلها من

الزمالك لكرة اليد يواجه إنتر كلوب الأنجولي الساعة السادسة مساء في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

قبلها يلتقي نادي سبورتنج مع جي إس كي في الرابعة مساء.

وفي كرة القدم، يلتقي منتخب تونس مع الكاميرون وديا الساعة الثامنة مساء. المباراة مذاعة عبر قناة الكأس الرياضية.

أما في تصفيات يورو 2020. يلعب منتخب إيطاليا مع اليونان الساعة التاسعة إلا ربع مساء. والمباراة مذاعة عبر قناة بي إن 4.

وتلعب إسبانيا مع النرويج في نفس التوقيت، والمباراة مذاعة عبر قناة بي إن 3.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من

اقرأ أيضا:

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك