الصين وروسيا تعطلان في الأمم المتحدة مشروع إعلان أمريكي يطلب وقف العدوان التركي في سوريا

عطّلت موسكو الجمعة مشروع إعلان لمجلس الأمن الدولي يدعو تركيا لوقف عدوانها في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد دبلوماسيون لفرانس برس.

والنص الذي أعدته الولايات المتحدة كان من المقرر أن يتم تبنيه في الساعة 19,30 ت غ، لكن موسكو تدخلت لوقفه، وفق ما ذكر أحد المصادر.

وأضاف دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته أن الصين أيضا تبعت روسيا في وقف هذا الإجراء في مهده.

وكانت المسودة الأولية للنص الذي تقدمت به الولايات المتحدة بعد اجتماع لمجلس الأمن الخميس ساده الانقسام قد دعا أنقرة فقط إلى العودة للدبلوماسية لأسباب أمنية.

لكن لهجة المسودة النهائية تغيرت وأصبحت أكثر شدة لتدعو لوقف العملية العسكرية التركية، وذلك بعد جدل بين أعضاء أعضاء مجلس الأمن في الساعات ال24 الأخيرة. والإعلان الذي تم وقفه يقول “أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق حول العملية العسكرية التركية وتداعياتها، بما في ذلك الأبعاد الإنسانية والأمنية”. ويضيف أن أعضاء المجلس “يدعون تركيا إلى أن توقف عمليتها العسكرية وأن تستخدم القنوات الدبلوماسية بالكامل للتعامل مع مخاوفها الأمنية”. وكانت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة قد طلبت حتى الجمعة للتشاور مع موسكو قبل أن ترد حول ما إذا كانت ستدعم الإعلان أم لا.



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