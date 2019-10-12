نداء استغاثة من مستشفى تاورغاء لكل الأطباء

إيوان ليبيا – وكالات :

أطلق مستشفى تاورغاء العام نداء استغاثه عاجلًا إلى «كل الأطباء من مختلف المدن والمناطق، لمد يد العون ومشاركتنا في علاج مرض اللشمانيا» الذي انتشر في المدينة من جديد، وفقًا للصفحة الرسمية للمستشفى بـ«فيسبوك».

وقال المكتب الإعلامي لمستشفى تاورغاء، فجر السبت، «أعداد متزايدة من حالات مرض اللشمانيا هذا اليوم وصلت ما يقارب 150 حالة تم الكشف عليها».

ووجه المكتب الإعلامي بالمستشفى «التحية للفريق الطبي بمستشفى تاورغاء الذي قدم كل ما لديه، وبذل جهودًا كبيرة دون توقف منذ الصباح منتصف الليل».

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