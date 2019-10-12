حقيقة سرقة أموال من السفارة الليبية في واشنطن

إيوان ليبيا – وكالات :

كشف محمد القبلاوي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، حقيقة الأخبار التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول سرقة مبلغ مالي من سفارة الدولة في واشنطن.

وأوضح القبلاوي أن مواطناً أمريكياً احتال على حساب الملحقية العسكرية المستقلة ماليا عن حسابات السفارة، مضيفاً أن المتهم صدر الحكم عليه مؤخراً بالسجن لمدة 20 سنة.

وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إلى أن السفارة استرجعت المبلغ كاملا في أكتوبر الماضي لحساب الملحقية، وأن عملية استرداد المبلغ المسروق تزامنت مع وجود لجنة من ديوان المحاسبة التي أثنت على جهود السفارة.

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