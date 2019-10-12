الصين ترى تقدما كبيرا في مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم السبت، أن الصين والولايات المتحدة حققتا “تقدما كبيرا” في مجالات متعددة، بعد إجراء مشاورات اقتصادية وتجارية رفيعة المستوى يومي الخميس والجمعة في واشنطن.

وأوضح التقرير أن “الجانبين حققا تقدما كبيرا في مجالات تشمل الزراعة وحماية حقوق الملكية الفكرية وسعر الصرف والخدمات المالية وتوسيع التعاون التجاري ونقل التكنولوجيا وتسوية المنازعات”.

وقالت “شينخوا” إن فريقي التفاوض في البلدين أجريا “مناقشات صريحة وفعالة وبناءة حول القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك”.

وبحث الجانبان أيضا ترتيب المشاورات المستقبلية، واتفقا على بذل جهود مشتركة من أجل التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف.

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