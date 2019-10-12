مظاهرات في ألمانيا للتنديد بالعملية العسكرية التركية شمالي سوريا.. اليوم

تشهد ألمانيا مظاهرات متفرقة، اليوم السبت، ينظمها مجموعات كردية ومنظمات معنية بالمهاجرين، للتنديد بالعملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وأعلنت منظمات كردية أنه سيتم تنظيم مظاهرات في العاصمة برلين، وهامبورج وكولونيا وهانوفر وشتوتجارت وفرانكفورت وميونخ، ومدن أخرى.

وبحسب بيانات الشرطة، يتوقع أن يشارك 5 آلاف فرد في مظاهرة كولونيا، كما يتوقع المركز الكردي للعلاقات العامة مشاركة عدد مماثل في مظاهرة برلين، إلا أن شرطة العاصمة لم تتلق إخطارات بالمشاركة سوى من مئات الأفراد.

وتتوقع الشرطة مشاركة نحو ألف شخص في مظاهرة هامبورج بعد ظهر اليوم.

وكانت تركيا بدأت يوم الأربعاء الماضي هجوما عسكريا على شمال سوريا، وحصدت على أثر ذلك انتقادات حادة على المستوى الدولي.

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